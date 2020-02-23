الرئاسة التركية: البلاد خالية تماما من فيروس "كورونا"

قالت الرئاسة التركية في بيان مساء اليوم الأحد، إن البلاد خالية تماما من فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء بيان الرئاسة بعد أن أعلنت السلطات التركية إغلاق المعابر الحدودية مع إيران وإيقاف الرحلات الجوية الدولية.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم، عن إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتا، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

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وأضاف الوزير أن تركيا قررت أيضا التوقيف المؤقت، ومن جانب واحد، لجميع الرحلات الجوية الدولية القادمة من إيران، اعتبارا من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى منع 8 مواطنين إيرانيين من الدخول إلى تركيا، يومي السبت والجمعة الماضيين، بسبب وجود أعراض مرض فيروس "كورونا" لديهم.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أعلن عن إلغاء مؤتمره الصحفي يوم الاثنين 24 فبراير، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وأدى انتشار فيروس "كورونا" في إيران إلى وفاة 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 42 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية نشرتها يوم الأحد.

جدير بالذكر أن العديد من البلدان المجاورة لإيران أغلقت حدودها معها، ومنعت مواطنيها من السفر إلى إيران.

المصدر: وكالات