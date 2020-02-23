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الأردن يحظر دخول القادمين من كوريا الجنوبية وإيران إلى أراضيه

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الأردن يحظر دخول القادمين من كوريا الجنوبية وإيران إلى أراضيه
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وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، أمجد العضايلة
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أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، أمجد العضايلة، إن إجراءات احترازية إضافية ضد مرض "كورونا" بدأ تطبيقها، اليوم الأحد، وسط ارتفاع عدد الإصابات به في كوريا الجنوبية وإيران.

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وبين العضايلة أن الحكومة قررت، في ظل تفشي فيروس "كورونا" الجديد في هذين البلدين، ومواكبة لما تطبقه العديد من الدول كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض، "منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن المرض، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

وأضاف العضايلة أن الأردنيين القادمين من هذه الدول سيخضعون لحجر صحي احترازي لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابة الشخص القادم منها بالمرض.

وأضاف الوزير أن الحكومة قامت أيضا بتشديد إجراءات الرقابة الصحية على جميع المعابر الحدودية والمطارات، مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تنصح باتخاذها منظمة الصحة العالمية.

المصدر: بتراء

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