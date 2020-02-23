تفاقم خلاف عائلي بشأن وصية مؤسس سنغافورة

دانت محكمة تأديبية زوجة ابن، لي كوان يو، الأب المؤسس لسنغافورة، بسوء السلوك المهني، بسبب دورها في إعداد وصيته التي يدور حولها خلاف بين أفراد الأسرة.

ويتركز الخلاف العائلي على مصير المنزل القديم لأول رئيس وزراء لسنغافورة، والد رئيس الوزراء، لي هسين لونغ.

وقالت، لي سوت فيرن، المحامية المتزوجة من الأخ الأصغر لرئيس الوزراء: "أختلف مع قرار المحكمة التأديبية وسأحارب ذلك بقوة عند عرضه في المحكمة المفتوحة".

وقد يؤدي أحدث تطور في هذه المسألة المستمرة منذ فترة طويلة إلى مزيد من الخلاف بين رئيس الوزراء وأشقائه الذين شارك والدهم، لي كوان يو، في تأسيس الحزب، الذي يحكم سنغافورة بشكل متواصل منذ الاستقلال وحتى الآن، في وقت تلوح فيه الانتخابات في الأفق.

ويريد شقيق رئيس الوزراء، ولي وي لينغ، أن تهدم شقيقته المنزل في نهاية الأمر طبقا لما كان يريده والدهم في وصيته حسب قولهما، ولكن رئيس الوزراء شكك فيما إذا كان أبوه كان يريد فعلا هدم المنزل.

وكان مكتب النائب العام قد أحال إلى جمعية القانون، التي تمثل كل المحامين في سنغافورة قضية ارتكاب "سوء سلوك مهني محتمل" بسبب مشاركة لي سوت فيرن في الوصية لأن زوجها كان أحد المستفيدين.

وقالت المحكمة في النتائج، التي توصلت إليها، إنها وجدت أن الاتهامات الموجهة للمتهمة صحيحة بشكل لا يقبل الشك وإن هناك ما يبرر القيام بإجراء تأديبي.

المصدر: رويترز