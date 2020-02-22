إيران تكشف عن حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5 أشخاص

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن متحدث باسم وزارة الصحة، بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة مصاب آخر ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى خمسة أشخاص.

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وأعلنت السلطات الإيرانية عن ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في البلاد إلى 28 حالة، وتسجيل 5 حالات وفيات.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا مع مصابين.

كذلك، أعربت عن قلقها من تزايد حالات الإصابة بكورونا في إيران.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى، إن هناك 285 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد في إيران، مشيرا إلى أنه تم نشر فرق صحية في 36 منفذا من المنافذ الحدودية للكشف عن المصابين والحالات المشتبه بها.

وأضاف الوزير أن طهران "لا تخفي الأخبار المرتبطة بعدد المصابين بفيروس كورونا، ولكن لا يمكن اعتبار كل شخص مريض بالإنفلونزا أنه مصاب بفيروس كورونا، مشددا على أن لدى السلطات الإيرانية ما يكفي من طواقم كشف الفيروس لكنها طلبت من منظمة الصحة العالمية تزويدها بالمزيد منها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن قرار بتوزيع 4 ملايين كمامة اليوم في البلاد، بعد احتكار الكمامات من قبل تجار الأسواق ورفع أسعارها خلال الأيام الماضية.

المصدر: RT