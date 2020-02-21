رئيس جنوب السودان يعيد زعيم المتمردين السابق إلى منصب نائبه

عين رئيس جنوب السودان سلفا كير، زعيم المتمردين السابق رياك مشار نائبا أولا له، والذي سبق وأن كان نائبا للرئيس كير مرتين قبل سنوات.

وجاء في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، أن سلفا كير أصدر مرسوما بتعيين مشار نائبا أولا لرئيس البلاد بأثر فوري.

ويأتي ذلك بعد أن اتفق الزعيمان أمس الخميس على تشكيل حكومة وحدة قبل مهلة تنتهي في 22 فبراير شباط، مما مهد لتعيين مشار نائبا للرئيس اليوم.

إقرأ المزيد

وكان من المقرر تشكيل حكومة وحدة في 12 نوفمبر الماضي، لكن تشكيل الحكومة تأجل بسبب عدم الوفاء بمعايير رئيسية لاتفاق السلام الذي تم توقيعه في 2018.

ومن المقرر أن يؤدي مشار اليمين القانونية غدا السبت إلى جانب ثلاثة نواب آخرين للرئيس تم تعيينهم اليوم أيضا.

يذكر أن رياك مشار كان النائب الأول لرئيس الجمهورية في الفترة ما بين 2011 – 2013 وفي 2016.

وتمت إقالة رياك مشار في يوليو 2013 بعد أن اتهمه سلفا كير بتشكيل جماعة متمردة على الحكومة.

واندلعت في جنوب السودان عام 2013 حرب أهلية. وكان الطرفان قد حاولا التوصل إلى اتفاق سلام في وقت سابق، لكن الاتفاق الذي تم توقيعه في أغسطس عام 2015، والذي سمح لمشار بالعودة إلى جوبا وتولي منصب النائب الأول للرئيس للمرة الثانية في أبريل 2016، لم يصمد، وانزلقت البلاد إلى حرب أهلية من جديد في يوليو 2016.

وحصد النزاع المسلح أرواح نحو 400 ألف شخص وتسبب بنزوح أكثر من 3 ملايين شخص.

المصدر: رويترز