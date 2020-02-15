رئيس جنوب السودان يستجيب لأحد أهم مطالب المعارضة

استجاب رئيس جنوب السودان سلفا كير، لأحد أهم مطالب المعارضة، وهو العودة إلى نظام فدرالي يقسم الدولة إلى 10 ولايات، ما يفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الحرب الأهلية.

وقالت رئاسة جنوب السودان: "قد لا يكون هذا القرار أفضل خيار لشعبنا، لكن الرئاسة تعتبره ضروريا لتحقيق السلام ووحدة البلاد"، مضيفة أن كير "قرر إعادة البلاد إلى عشر ولايات ومقاطعاتها السابقة. سيتم حسم مسألة الولايات بعد تشكيل الحكومة".

وصرح كير عقب اجتماع في العاصمة جوبا مع مسؤولين من الحكومة والجيش: "توصلنا إلى تسوية في مصلحة السلام وأنتظر من المعارضة أن تفعل الأمر نفسه".

جدير بالذكر أن رئيس جنوب السودان رفض في عدة مرات سابقة تغيير موقفه حول عدد الولايات الفدرالية، لكنه تعرض لضغط دولي متزايد للوصول إلى تسوية.

المصدر: أ ف ب