تواجد عسكري تركي رفيع المستوى على الحدود السورية

تفقد وزير الدفاع التركي خلوص أكار وعدد من قادة الجيش التركي، الوحدات العسكرية التركية المنتشرة على الحدود السورية.

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وقالت وكالة أنباء "الأناضول" أن رئيس هيئة الأركان، وقائد القوات البرية التركية رافقوا أكار خلال زيارته إلى الحدود التركية السورية.

وكان أكار أكد اليوم، أن بلاده ليس لديها النية لخوض مواجهة مع روسيا في سوريا، مشددا أن كل ما تسعى إليه أنقرة هو التزام دمشق بوقف إطلاق النار.

يأتي ذلك، بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث آخر التطورات في إدلب، وتحديد "الخطوات المقبلة".

وأكد أردوغان أن القوات التركية لن تنسحب من إدلب، داعيا لإقامة منطقة آمنة بعمق يتراوح بين 30 و35 كم في سوريا، ولافتا إلى أنه تم اقتراح قمة رباعية بشأن إدلب وأن موسكو لم ترد بعد على الاقتراح.

وكان الكرملين أعلن اليوم الجمعة أن روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا تبحث عقد قمة بينها حول سوريا، لكن لم تُتخذ قرارات بعد في هذا الشأن.

المصدر: الأناضول