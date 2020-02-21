 
مباشر
عاجل
إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

الأمم المتحدة تحذر من "حمام دم" في سوريا

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nb7h

كررت الأمم المتحدة دعوتها لوقف القتال الدائر في شمال غرب سوريا، محذرة من أن ينتهي العنف هناك"بحمام دم".

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية لسوريا
الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية لسوريا

وقال ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن "الأطفال يشكلون نحو 60% من 900 ألف شخص نزحوا وتقطعت بهم السبل في مساحة آخذة في التضاؤل".

وأضاف أن "العنف المتواصل يجب أن يتوقف قبل أن يتحول إلى ما نخشاه قد ينتهي بحمام دم".

وكانت الأمم المتحدة قد دعت مؤخرا سوريا وتركيا وروسيا، إلى وقف التصعيد في إدلب بشمال غربي سوريا، وضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب التي تدهور الوضع فيها بشكل حاد مؤخرا.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الإمبراطورية إلى الجحيم