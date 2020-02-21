واشنطن تعلق على تسيير سوريا رحلات جوية من مطار دمشق إلى مطار حلب

علقت الولايات المتحدة على إعادة تسيير الحكومة السورية رحلات جوية من دمشق إلى مطار مدينة حلب بشمال سوريا، واعتبرت ذلك "وقاحة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في تغريدة عبر "تويتر": "الأسد الذي يسقط البراميل صباحا ومساء على أهالي إدلب يعلن بوقاحة إعادة تسيير رحلات جوية دموية من دمشق إلى مطار المجازر في حلب، هذا ليس ما يحلم به السوريون، إنهم يعيشون في كابوس الموت والدمار".

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As his barrel bombs fall day and night on the people of #Idlib, Assad shamelessly announces the resumption of blood flights from Damascus into Aleppo Atrocity Airport. This is no dream of the Syrian people; they are living through a nightmare of death and destruction. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) February 20, 2020

وهبطت في مطار حلب الدولي، يوم الأربعاء الماضي، أول طائرة ركاب مدنية تابعة لــ"مؤسسة الطيران العربية السورية" لتكون أول رحلة منتظمة تهبط به منذ 8 سنوات.

المصدر: وكالات