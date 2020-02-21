 
مباشر
عاجل
إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

إيطاليا تعلن عن 6 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"

أخبار العالم

إيطاليا تعلن عن 6 إصابات مؤكدة بفيروس
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nb5z

أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا" في البلاد إلى 6، بعدما أكدت الفحوصات الطبية اليوم إصابة مواطن إيطالي، ومقيمين اثنين.

إقرأ المزيد
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بعد تأكيد تسجيل حالتي إصابة بـ
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بعد تأكيد تسجيل حالتي إصابة بـ"كورونا" الجديد

وأعلن بيان من منطقة لومبارديا الإيطالية، أن فحوصا أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان أن المصاب عمره 38 عاما وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال يخضع لمزيد من الفحوص الطبية.

وأضافت السلطات في وقت لاحق، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة شخصين إضافيين مقيمين في إيطاليا بالفيروس.

وبذلك، يكون عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا قد وصل إلى 6.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد الأسبوع الماضي، بعد تأكيد تسجيل إصابات بفيروس "كورونا"، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

 المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الإمبراطورية إلى الجحيم