إيطاليا تعلن عن 6 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا" في البلاد إلى 6، بعدما أكدت الفحوصات الطبية اليوم إصابة مواطن إيطالي، ومقيمين اثنين.

إقرأ المزيد

وأعلن بيان من منطقة لومبارديا الإيطالية، أن فحوصا أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان أن المصاب عمره 38 عاما وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال يخضع لمزيد من الفحوص الطبية.

وأضافت السلطات في وقت لاحق، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة شخصين إضافيين مقيمين في إيطاليا بالفيروس.

وبذلك، يكون عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا قد وصل إلى 6.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد الأسبوع الماضي، بعد تأكيد تسجيل إصابات بفيروس "كورونا"، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

المصدر: رويترز