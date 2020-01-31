إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بعد تأكيد تسجيل حالتي إصابة بـ"كورونا" الجديد

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد بعد تأكيد تسجيل حالتين للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

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وقالت السلطات الصحية في إيطاليا، إن سائحين صينيين اثنين أصيبا بالفيروس وجرى عزلهما في مستشفى خاص بعلاج الفيروسات والأمراض المعدية، فيما يجري حاليا تتبع مسار رحلتهما في إيطاليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن أمس الخميس عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" على أراضي بلاده.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، الذي تم تسجيله في ما لا يقل عن 18 دولة في العالم، حسب المنظمة.

المصدر: وكالات