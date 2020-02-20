 
مباشر

ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في الصين إلى 2118 شخصا

أخبار العالم

ارتفاع عدد وفيات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nau1

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين ارتفاع عدد الوفيات بفيروس"كورونا" داخل البلاد إلى 2118 شخصا وعدد المصابين إلى حوالي 74.6 ألف شخص، وتم تسجيل 114حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إقرأ المزيد
عدد ضحايا فيروس
عدد ضحايا فيروس "كورونا" في الصين يبلغ 2000

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان:"تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74576 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 56303 مرضى ، من بينهم (11864 شخصا في حالة صحية حرجة)، وتوفي 2118 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 16155 خصا بعد شفائهم".

هذا ورد معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أمس الأربعاء، بالنفي على "نظريات المؤامرة والشائعات" التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وأصدر المعهد بيانا رفض فيه هذه الاتهامات واصفا إياها بـ"الكاذبة"، مؤكدا أن ضمير موظفيه مرتاح تماما.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

117 طبيبا و"مراسلون بلا حدود" يتضامنون مع جوليان أسانج وينددون بتعذيبه