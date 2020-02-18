 
مباشر
عاجل
الرئاسة التركية: نتائج مباحثات موسكو بشأن إدلب لم تكن مرضية

الرئاسة التركية: لن نتوقف عن إرسال القوات إلى إدلب وهجمات الأسد ستلقى ردا بالمثل

أخبار العالم

الرئاسة التركية: لن نتوقف عن إرسال القوات إلى إدلب وهجمات الأسد ستلقى ردا بالمثل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/najn

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء، إن بلاده لن تتوقف عن إرسال قواتها إلى إدلب شمال غربي سوريا، مؤكدا أن هجمات الجيش السوري، ستلقى ردا بالمثل.

وشدد قالن على أن أساس الموقف التركي في محادثات موسكو، هو العودة إلى حدود اتفاق سوتشي، مؤكدا أن المحادثات مع روسيا ستستمر حول إدلب.

وأضاف أن "التعزيزات العسكرية ستتواصل إلى إدلب من أجل حماية المدنيين" هناك.

وقال كالن إن تغيير مواقع نقاط المراقبة في إدلب غير وارد.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رقصة خاصة من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد