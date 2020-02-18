الرئاسة التركية: لن نتوقف عن إرسال القوات إلى إدلب وهجمات الأسد ستلقى ردا بالمثل

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء، إن بلاده لن تتوقف عن إرسال قواتها إلى إدلب شمال غربي سوريا، مؤكدا أن هجمات الجيش السوري، ستلقى ردا بالمثل.

وشدد قالن على أن أساس الموقف التركي في محادثات موسكو، هو العودة إلى حدود اتفاق سوتشي، مؤكدا أن المحادثات مع روسيا ستستمر حول إدلب.

وأضاف أن "التعزيزات العسكرية ستتواصل إلى إدلب من أجل حماية المدنيين" هناك.

وقال كالن إن تغيير مواقع نقاط المراقبة في إدلب غير وارد.

يتبع..