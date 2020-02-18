البعض يفضل رؤية ميغان على عرش بريطانيا

قالت المرشحة لمنصب زعيم حزب العمال البريطاني ليزا ناندي في برنامج على القناة الرابعة حول العائلة المالكة، إنها ستصوت لإلغاء النظام الملكي في أي استفتاء يتم تنظيمه على ذلك.

ونقلت "سكاي نيوز" عنها اليوم، أنها ذات توجهات ديمقراطية، ولذلك ستصوت في كل الحالات لصالح إلغاء الملكية في البلاد، وأكدت أنها تفضل رؤية "الملكة ميغان" (زوجة الأمير هاري) على عرش بريطانيا.

ويتناقض موقف ناندي بشأن النظام الملكي، مع الموقف الذي يروج له المرشحان الآخران لمنصب زعيم الحزب السير كير ستارمر، وريبيكا لونج بيلي، فيما يؤكد المرشحون الثلاثة أن مسألة الحفاظ على الملكية في المملكة المتحدة ليست نقطة أولوية.

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وسيتم الإعلان عن الفائز في منصب زعيم حزب العمال البريطاني في 4 أبريل، حيث سيحل الفائز محل زعيم الحزب الحالي جيرمي كوربين.

المصدر: وكالات