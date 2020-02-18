طهران تكشف عن صفقة تبادل سجينين مع ألمانيا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي اليوم الثلاثاء، عن نجاح عملية تبادل سجينين بين الجمهورية الإسلامية وألمانيا.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحفي، إنه تمت استعادة سجين إيراني كان معتقلا في ألمانيا بأمر من الولايات المتحدة بتهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية، مقابل العفو عن مواطن ألماني كان قد حكم عليه في إيران بالسجن ثلاثة أعوام بعد إدانته بتصوير أماكن عسكرية في البلاد.

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وأضاف إسماعيلي، أن السلطات الألمانية كانت بصدد تسليم المواطن الإيراني إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن المفاوضات مع برلين منعت ذلك عن طريق تبادله بالمعتقل الألماني.

وكانت الخارجية الإيرانية كشفت أمس، أن المواطن الإيراني أحمد خليلي عاد إلى طهران برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي كان يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن.

المصدر: RT