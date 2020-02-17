ظريف يعود من ألمانيا رفقة إيراني احتجزته برلين بسبب العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أنه تم الإفراج عن مواطن إيراني، كان معتقلا في ألمانيا بتهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إنه "بعد سلسلة من المباحثات الدبلوماسية المكثفة وبالتعاون المؤثر مع السلطة القضائية وجهاز استخبارات الحرس الثوري، تم الإفراج ليلة أمس عن المواطن الإيراني أحمد خليلي، وقد عاد إلى إيران برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف".

وأضاف موسوي أن "خليلي كان معتقلا بطلب من النيابة العامة الأمريكية لدى السلطات الألمانية، وكانت برلين بصدد تسليمه إلى السلطات الأمريكية بذريعة انتهاك العقوبات الأمريكية الجائرة واللاقانونية".

وكان ظريف قد بدأ زيارته إلى ألمانيا الخميس الماضي، للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني الـ56، وعاد مساء الأحد بعد مشاركته في المؤتمر.

المصدر: RT