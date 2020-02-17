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الجيش الإسرائيلي يعثر على جثمان يعتقد أنه لمنفذ عملية "دوليب"

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الجيش الإسرائيلي يعثر على جثمان يعتقد أنه لمنفذ عملية
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جندي إسرائيلي خلال عملية تفتيش
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، العثور على جثة شاب يشتبه بأنها تعود لمنفذ عملية إطلاق النار قرب قرية عين بوبين غربي رام الله قبل أسبوعين.

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وجاء في بيان للناطق باسم الجيش: "تم العثور على الجثة في ختام جهود عملياتية واستخبارية وبعد أعمال تمشيط واسعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية".

وتتهم إسرائيل الفلسطيني المذكور بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "دوليب" في السادس من الشهر الحالي، التي أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة.

وأضاف الناطق: "عثر على الجثة في منطقة وعرة داخل واد وإلى جانبها رشاش من نوع (M16) ومسدس".

المصدر: RT + وكالات

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