الجيش الإسرائيلي يعثر على جثمان يعتقد أنه لمنفذ عملية "دوليب"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، العثور على جثة شاب يشتبه بأنها تعود لمنفذ عملية إطلاق النار قرب قرية عين بوبين غربي رام الله قبل أسبوعين.
وجاء في بيان للناطق باسم الجيش: "تم العثور على الجثة في ختام جهود عملياتية واستخبارية وبعد أعمال تمشيط واسعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية".
في ختام جهود عملياتية واستخبارية بذلتها قوات الأمن كافة عثرت قواتنا قبل قليل على جثة يشتبه انها تعود للمخرب مرتكب عملية إطلاق النار قرب دوليف في ٦/٢/٢٠٢٠ والتي أدت إلى إصابة جندي بجروح طفيفة.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2020
تم العثور على جثة المخرب في منطقة واعرة داخل وادي وإلى جانبها على رشاش من نوع M16 ومسدس pic.twitter.com/93WbLwhn7I
وتتهم إسرائيل الفلسطيني المذكور بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "دوليب" في السادس من الشهر الحالي، التي أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة.
وأضاف الناطق: "عثر على الجثة في منطقة وعرة داخل واد وإلى جانبها رشاش من نوع (M16) ومسدس".
المصدر: RT + وكالات