تفاصيل الإجراءات الوقائية غير المسبوقة التي يشهدها مركز تفشي "كورونا" في الصين

أعلنت مقاطعة هوبي الصينية، مركز تفشي فيروس "كورونا" الجديد، أمس الأحد، عن مجموعة من الإجراءات واسعة النطاق والأكثر صرامة للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه.

وتضم الإجراءات فرض قيود مرورية تشمل المقاطعة بأسرها على كل المركبات غير المخصصة لحالات الطوارئ، وإغلاق كل الأماكن العامة غير الأساسية، حسب منشور صدر عن حكومة المقاطعة.

وأوضح المنشور أنه يتعين تعزيز حملة الفحص الصحي دون إهمال أحد، مشددا على أنه بمجرد ظهور أعراض مثل الحمى والسعال على أي شخص، يتعين إبلاغ المجتمع المحلي أو القرية فورا.

ويتعين تقديم العلاج الفوري لـ" أربع فئات من الأشخاص"، وهم الأشخاص المؤكدة إصابتهم بالفيروس أو المشتبه في إصابتهم ومن لهم تواصل وثيق معهم والمصابون بالحمى، أو وضعهم بالحجر الصحي بدلا من انعزالهم ذاتيا بالمنزل.

ويجب على الشركات عدم استئناف الإنتاج ما لم تسمح سلطات الوقاية من الفيروس المحلية بذلك. كما ينبغي على المؤسسات التي استأنفت عملها، ومن بينها المؤسسات العامة والمجمعات والشركات الصناعية، اتباع إجراءات وقائية صارمة.

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تأتي هذه التعليمات في الوقت الذي تشهد فيه المقاطعة "مرحلة حرجة" في عملية الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، مع بقاء الوضع "خطيرا"، حسب المنشور.

وبنهاية أمس الأحد، سجلت المقاطعة التي تضررت بشدة من تفشي "كورونا"، 58182 حالة إصابة مؤكدة بعدوى الفيروس، بينهم نحو 10000 حالات خطيرة وحرجة، بينما بلغت حصيلة الوفيات في المقاطعة 100 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: "شينخوا"