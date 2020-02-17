حقيقة غزو الغربان لمدينة ووهان تزامنا مع تفشي وباء "كورونا"!

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعم ناشروه أنه يوثق ظهور أعداد كبيرة من الغربان في مدينة ووهان الصينية، التي انتشر منها وباء "كورونا".

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وذكر أول ناشر له، أن أعداد الغربان التي غزت مدينة ووهان "مقلقة"، متسائلا عن سبب انجذابها إلى هذه المدينة.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية، أن المعلومات بهذا الشأن مغلوطة، وأن مقطع الفيديو الذي حظي بعشرات الآلاف من المشاهدات في عدة حسابات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التقط في مدينة "شينينغ" الصينية، وهي تبعد عن مدينة ووهان بأكثر من 1000 ميل في اتجاه الشمال الغربي.

المصدر: وكالات