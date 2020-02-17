ترامب يطلب من روسيا أن تتخلى عن دعم السلطات السورية

كشف المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبته في أن تتوقف روسيا عن تقديم المساعدة للسلطات السورية الشرعية.

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وأوضح المتحدث جود دير، أن "الرئيس ترامب قال لنظيره التركي إن الولايات المتحدة ترغب في أن تتوقف روسيا عن دعم الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد (الرئيس السوري بشار الأسد)".

ووفقا للمتحدث باسم البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأمريكي ترامب أيضا عن قلقه إزاء الوضع في محافظة إدلب السورية و"شكر أردوغان على جهود تركيا لمنع وقوع كارثة إنسانية" هناك.

كما قال إن "المزيد من التدخل الأجنبي في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع".

وفي وقت سابق، ذكرت إدارة الرئيس التركي من جانبها، أنه خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيسين التركي والأمريكي في 28 الشهر الماضي "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الإنهاء الفوري للأزمة في منطقة خفض التصعيد في إدلب". بالإضافة إلى ذلك، ناقش الرئيسان سبل استعادة الاستقرار في ليبيا.

المصدر: "إنترفاكس"