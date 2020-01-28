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ترامب وأردوغان بحثا هاتفيا ملفي سوريا وليبيا

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ترامب وأردوغان بحثا هاتفيا ملفي سوريا وليبيا
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بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، مساء الاثنين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، آخر التطورات في سوريا وليبيا.

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واشنطن: ترامب أكد لأردوغان أن التدخل الأجنبي يفاقم الوضع في ليبيا

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "بحث الزعيمان الحاجة لإنهاء التدخل الأجنبي وضرورة استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا. واتفق الزعيمان على أن العنف الدائر في إدلب بسوريا ينبغي أن يتوقف".

وتابع المتحدث في تغريدة أخرى: "أكد الرئيس ترامب على أهمية وضرورة حل الخلافات العالقة بين تركيا واليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط".

المصدر: وكالات 

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