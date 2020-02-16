آخر أخبار "كورونا" في شرق المتوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شرق المتوسط، قد بلغت تسع حالات.

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وأبلغت ‏وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن 8 حالات في الفترة 29 يناير ولغاية 9 فبراير، كما أبلغت وزارة الصحة والسكان المصرية عن حالة واحدة في 14 فبراير.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية شفاء ثلاث حالات من المرض وخروجهم من المستشفى، فيما كانت الحالة المؤكدة في مصر عديمة الأعراض، وكشف عنها من خلال تحري المخالطين لحالة مؤكدة وصلت إلى القاهرة من الصين.

وأشارت مصادر طبية مصرية إلى أنه "جرى عزل الحالة المؤكدة في إحدى مستشفيات الحجر الصحي، ويتم متابعة المخالطين الآخرين لهذه الحالة، ونتائج فحصهم حتى الآن سلبية، وتجرى متابعتهم على مدار الساعة لمدة 14 يوما".

وشددت الصحة العالمية أنها تنسق وبشكل مستمر مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في كل من الصين ومصر لدعم إجراء الحجر اللازم، وكذلك التدبير العلاجي لحالات الإصابة المؤكدة في كل من مصر والإمارات.

ورفعت بلدان المنطقة من حالة التأهب والاستعداد للعمليات بهدف ضمان الكشف المبكر عن حالات الإصابة المحتملة بفيروس "كورونا"، وإجراءات الاستجابة السريعة لها.

المصدر: منظمة الصحة العالمية