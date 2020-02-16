المتمردون في جنوب السودان يرفضون مقترح الرئيس من أجل السلام

رفض المتمردون في جنوب السودان اقتراح الرئيس سلفا كير العودة إلى نظام فدرالي يقسم الدولة إلى 10 ولايات لفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الحرب الأهلية.

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وبدد رفض زعيم المتمردين، رياك مشار، للمبادرة الآمال في إنهاء النزاع المتواصل منذ 6 سنوات، والذي أسفر عن مقتل 380 ألف شخص.

وقرر كير السبت إعادة تقسيم البلاد إلى 10 ولايات، وهو مطلب رئيسي للمعارضة، مع ثلاث "مناطق إدارية" هي روينق وبيبور وأبيي، لكن مشار أعلن الأحد رفضه لإقامة هذه المناطق، محذرا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مشاكل إضافية.

وكان تحديد عدد الولايات وحدودها حجر العثرة الأساسي في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يعد الأمر انعكاسا لتوزيع القوة في البلاد.

ومن بين المناطق الإدارية الثلاث، تعد منطقة روينق في شمال البلاد والغنية بالنفط الأكثر إثارة للجدل، حيث يمثل النفط المورد الرئيسي لدولة جنوب السودان.

وتطالب قبيلة "الدنكا" التي ينتمي إليها كير قبيلة "النوير" التي ينتمي إليها مشار بمنطقة روينق التي شهدت أعنف المعارك أثناء الحرب الأهلية.

المصدر: "أ ف ب"