 
مباشر

مرشح ماكرون لعمدة باريس يدافع عن شرفه في وجه فضيحة جنسية اضطرته للانسحاب

أخبار العالم

مرشح ماكرون لعمدة باريس يدافع عن شرفه في وجه فضيحة جنسية اضطرته للانسحاب
AFP
بنيامين غريفو، مرشح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمنصب عمدة العاصمة باريس الذي انسحب بسبب فضيحة جنسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9zj

تحقق السلطات الفرنسية في واقعة تسريب فيديو جنسي لبنيامين غريفو، مرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنصب عمدة العاصمة باريس، بعد اضطراره للانسحاب من السباق الانتخابي بسبب ذلك.

إقرأ المزيد
مرشح حزب ماكرون لمنصب عمدة باريس ينسحب بعد تسريب فيديو جنسي
مرشح حزب ماكرون لمنصب عمدة باريس ينسحب بعد تسريب فيديو جنسي

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن غريفو تقدم بعد إعلان انسحابه من الترشح للمنصب بشكوى إلى النائب العام بجرم التعرض لحياته الخاصة وانتهاك خصوصياته.

وقالت الصحيفة إن الشكوى تم رفعها ضد مجهول، لكن أمر التعرف على الجناة والقبض عليهم ترك للعدالة، حسبما أكد محامي غريفو.

وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا في الواقعة بعد نشر مقطع فيديو جنسي ومراسلات، يزعم أنها بين غريفو وبين إحدى الفتيات.

وأعرب محامي مرشح ماكرون المنسحب عن اعتقاده، أن هناك حملة لاستهداف موكله، موضحا أن الشخص الذي نشر الفيديو لم يتصرف بمفرده.

وفي أعقاب هذه الشكوى تولى مكتب المدعي العام في باريس الحقيق في هذه القضية.

ويعتقد الادعاء أن الفنان والمعارض الروسي بيوتر بافلينسكي هو الذي قام ببث مقاطع الفيديو الجنسي المتورط فيها مرشح ماكرون لمنصب عمدة باريس، وهو محتجز حاليا لدى الشرطة على ذمة قضية أخرى.

وكان بافلينسكي نشر الفيديو والرسائل خلال مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون" قائلا إنه أراد "التنديد بنفاق" هذا المرشح الذي يستند بشكل مستمر إلى القيم العائلية لكنه يفعل عكس ذلك، على حد قوله.

وتسبب مقطع فيديو له طابع جنسي انتشر بعد حملة قادها الفنان الروسي في انسحاب المرشح المقرب من الرئيس الفرنسي بسبب اعتبار غريفو أنه يتعرض لـ"هجمات دنيئة" حسب وصفه.

المصدر:le Figaro

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!