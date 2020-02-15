أردوغان: إن لم تنسحب القوات السورية من إدلب "سنتعامل معها" قبل نهاية الشهر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "ستتعامل" مع القوات الحكومية السورية، في حال عدم انسحابها من منطقة إدلب قبل نهاية فبراير الجاري.

وأضاف أردوغان أن المشكلات في إدلب بسوريا لن يتم حلها "إلا بعد انسحاب القوات الحكومية السورية"، مؤكدا أن "النوم في سلام حرام علينا حتى تخليص سوريا من ظلم النظام والمنظمات الإرهابية".

ولفت إلى أن أنقرة ستكون سعيدة "إذا تمكنت من حل الأمر في إدلب بدعم أصدقائها، لكنها مستعدة لتحقيق المهمة بالطريقة الصعبة إذا اضطرت لذلك".

المصدر: وكالات