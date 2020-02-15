ظريف: إيران لم تتلق للأسف إشارات من السعودية لإجراء حوار

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لم تتلق من السلطات السعودية أي إشارات لإجراء حوار، معربا عن أسفه لذلك.

وأضاف ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن "أعتقد أن جيراننا وخاصة السعودية لا يريدون "خفض التوتر".

وكان ظريف أعلن في وقت سابق استعداد بلاده للحوار مع السعودية وسائر دول الخليج، مؤكدا أن "إيران على استعداد للحوار وتقديم مقترحات على الصعيد الأمن في المنطقة ولاسيما في مضيق هرمز".

المصدر: "رويترز"