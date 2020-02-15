كورونا يستشري في "أميرة الألماس"

أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، أن الأطباء سجلوا 67 إصابة بفيروس كورونا على متن سفينة "أميرة الألماس" (Diamond Princess) السياحية، الراسية قرب يوكوهاما باليابان.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات المكتشفة على متن السفينة، إلى 285 حالة، حيث لا يزال كل الركاب والطاقم محجورا عليهم على متنها.

ويوجد على متن السفينة المذكورة مجموعة من المواطنين الروس الذين لم تظهر بينهم حتى الآن أي إصابات بالفيروس.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء أن السلطات الأمريكية ستنقل يوم الأحد، مواطنيها الموجودين على متن السفينة.

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المصدر: إنترفاكس