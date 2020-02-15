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ماكرون: سياسة تحدي أوروبا لروسيا فشلت

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ماكرون: سياسة تحدي أوروبا لروسيا فشلت
AFP Odd ANDERSEN
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن سياسة تحدي أوروبا لروسيا في السنوات الأخيرة قد فشلت، وأن الخيار الوحيد هو التوجه نحو حوار أوثق مع موسكو لحل الخلافات.

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وأضاف خلال مؤتمر ميونخ للأمن "أرى التحدي الصادر عن جميع شركائنا. أنا لست غاضبا، ولكنني أعرف أنك إذا كنت متحديا وضعيفا... فتلك ليست سياسة، إنه نظام غير فعال أبدا".

وتابع "هنالك خيار آخر وهو طلب وإعادة إطلاق الحوار، لأننا نتحاور بشكل أقل اليوم، بينما تتضاعف صراعات نقف عاجزين عن حلها".

وفي حديثه عن الوضع في سوريا، أكد ماكرون أن بلاده تتفق مع روسيا على أن الوضع في مدينة إدلب السورية "غير مقبول".

يذكر أن فرنسا والصين رحبتا في وقت سابق بمقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي دعا فيه إلى عقد قمة للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، لبحث عدد من القضايا العالمية بهدف حماية السلام.

المصدر: وكالات

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