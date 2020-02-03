ماكرون: فكرة إعادة إطلاق الحوار مع روسيا أثبتت نجاعتها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فكرة إعادة إطلاق الحوار مع روسيا قد أثبتت فعاليتها، مؤكدا أن التواصل مجددا مع موسكو سمح بتحقيق تقدم غير مسبوق في قضية أوكرانيا.

وأكد ماكرون أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أنه منذ إعادة إطلاق هذا الحوار الذي ساهمت فيه أيضا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "تمكنا من تحقيق تقدم غير مسبوق"، في إشارة إلى تبادل الأسرى بين طرفي النزاع بجنوب شرق أوكرانيا.

La France n’est ni pro-russe, ni anti-russe, elle est pro-européenne. Même si elle n’est pas dans l’Union européenne, la Russie est dans l’Europe. Et nous n’avons aucun intérêt à ne pas regarder en face notre relation avec la Russie et à laisser des malentendus. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 3, 2020

وفي سياق متصل، نشر الرئيس الفرنسي تغريدة على "تويتر" قال فيها إن فرنسا "ليست مؤيدة لروسيا ولا هي معارضة لها، فرنسا مؤيدة لأوروبا. وحتى لو لم تكن روسيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تبقى داخل أوروبا".

وأضاف: "ليس لنا أي مصلحة في عدم التطلع قدما لعلاقاتنا مع روسيا وترك الخلافات جانبا".

المصدر: RT + وكالات