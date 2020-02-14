مناورات فنزويلية على الحدود مع كولومبيا

احتشد المئات من الجنود والقوات الخاصة الفنزويلية معززين بالمدرعات وعربات الصواريخ في ولاية تاخيرا قرب حدود كولومبيا، لإجراء مناورات بأمر من الرئيس نيقولاس مادورو.

ودعا مادورو في يناير الماضي، لإجراء مناورات لتحضير المشاركين فيها "للدفاع عن المدن"، مشيرا حينها إلى أن التدريبات العسكرية ستجرى في 5 مدن كبرى في البلاد هي العاصمة كاراكاس وماراكاي وفالنسيا وباركيسيميتو وماراكايبو.

وقال: "يجب أن تكون القوات مستعدة لتكسير أسنان الإمبريالية، إذا ما تعرضت البلاد لعدوان خارجي".

ويبلغ قوام الجيش الفنزويلي نحو 360 ألف عسكري، فيما يؤكد مادورو أن "الوحدات المدنية الموالية له" تضم 3.7 مليون فرد، أي أكثر من 10 بالمئة من سكان البلاد.

وشاركت وحدات من الجيش والفصائل المدنية بين 10 و28 سبتمبر الماضي بمناورات عسكرية على طول الحدود مع كولومبيا.

المصدر: أ ف ب