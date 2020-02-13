صحيفة: كوريا الشمالية تعدم شخصا اشتبه في إصابته بفيروس "كورونا"

أعدمت السلطات الكورية الشمالية مسؤولا تجاريا بسبب ذهابه إلى حمام عمومي بينما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي، وفقا لما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن إعلام كوري جنوبي.

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وذكرت الصحيفة أن المسؤول التجاري تم القاء القبض عليه وأُطلق عليه الرصاص مباشرة بعد مخاطرته بنشر العدوى من خلال زيارة الحمام العمومي.

وسبق وأن وضع المسؤول التجاري في العزل بعد عودته من رحلة إلى الصين.

ولم يتم تأكيد حالات إصابة في كوريا الشمالية بعد من قبل المسؤولين، كما لم يتم الإبلاغ عنها إلا في النسخة الإنجليزية لصحيفة كوريا الجنوبية "جونغ أنغ إيلبو".

ولم ترد تقارير بعد عن ظهور أي حالات إصابة بالفيروس في بيونغ يانغ، بيد أن خبراء يقولون إن وجوده في البلاد قد يمثل كارثة، بسبب النقص المزمن للإمدادات الصحية وفقر البنية التحتية للرعاية الصحية.

المصدر: "ديلي ميل" + وكالات