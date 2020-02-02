كوريا الشمالية: تدابير مشددة في المطارات والموانئ للحد من فيروس "كورونا"

اتخذت كوريا الشمالية إجراءات الحجر الصحي المشدد في المناطق المجاورة للصين والموانئ والمطارات التي يمكن أن يدخل من خلالها فيروس "كورونا"، وطلبت تعاونا على مستوى الشعب.

وحسبما نقلته صحيفة "رودونغ"، عن المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم، فإنه "للحد من تفشي فيروس كورونا، تسعى كوريا إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة من فحوصات طبية وحجر صحي من داخل الطائرات بالإضافة إلى تطهير الأمتعة والسلالم في المطارات".

كوريا الشمالية تعزز الحظر الصحي في المطارات والمواني للحد من دخول فيروس كورونا الجديد https://t.co/xrxGRMgTtA — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) February 2, 2020

وأضافت: المستشفيات المخصصة تشارك في التأكد من حالات الإصابة بعد الكشف على مرضى تظهر عليهم أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس.

المصدر: "يونهاب"