لوكاشينكو: بيلاروس سويسرا الشرقية

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال استقباله اليوم، وزير الخارجية السويسري إيناسيو كاسيس، إن بلاده تعتبر سويسرا الشرقية.

وأضاف: "في الكثير من الأحيان، يقولون عندما يدور الحديث عن بيلاروس، إنها سويسرا الشرقية".

ورد الوزير الضيف، الذي يقوم بزيارة إلى مينسك خلال 12و13 فبراير الجاري، أنه يشرف بلاده أن تكون بمثابة المثال المحتذى به، لمينسك.

وقال لوكاشينكو، إنه "لا يعترض على هذا التشبيه بتاتا، لأن سويسرا تتمتع بهذه الصفة في العالم، واكتسبت مكانة جيدة، بفضل سياستها وحيادها المستمر، وتصرفاتها اللائقة الكبيرة في العلاقات مع الدول الأخرى".

وأشار رئيس بيلاروس، إلى وجود اختلاف صغير بين بلاده وسويسرا، ويتمثل في التضاريس الطبيعية، وقال: " للأسف، لا توجد في بلادنا جبال وبالتالي لا تجذب السياح لممارسة التزلج على الثلوج في الجبال".

وشدد الوزير الضيف، على وجود تحديات متشابهة تقف أمام الدولتين، وقال: "نحن نقع في حالة جيوسياسية متشابهة". وأضاف أنه يجب على الدولتين أن تدافعا عن مكانتهما بين العديد من الدول القوية المجاورة.

المصدر: نوفوستي