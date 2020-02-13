وسط أزمتي الاحتجاجات و"كورونا".. الصين تقيل مدير مكتبها لشؤون هونغ كونغ ومكاو

أعلنت السلطات الصينية، أنها تعتزم إقالة مدير مكتبها الذي يشرف على شؤون هونغ كونغ، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة، والتي لم تخفت إلا مع تفشي فيروس "كورونا".

وقالت وزارة الموارد البشرية، إن تشانغ شياو مينغ، سيقال من منصبه مديرا لمكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو، وسيحل محله شيا باولونغ (67 عاما) وهو نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

تأتي هذه الخطوة وسط ما يصفه ناشطون في هونغ كونغ بـ"الإحباط" إزاء تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا" في المدينة في الأسابيع الأخيرة.

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وذكرت مصادر إعلامية في وقت سابق، أن المخاوف المتعلقة بالإصابة بفيروس "كورونا" أجبرت المتظاهرين في هونغ كونغ على وقف الاحتجاجات، غير أنهم وعدوا باستئنافها بعد أن تنحسر حالة الذعر من الفيروس الجديد.

وانطلقت الاحتجاجات في هونغ كونغ في يونيو من العام الماضي، رفضا لمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، واستمرت الاحتجاجات رغم إلغاء مشروع القانون.

المصدر: "رويترز"