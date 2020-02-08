"كورونا" يجبر متظاهري هونغ كونغ على وقف الاحتجاجات

ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم السبت، أن المخاوف المتعلقة بالإصابة بفيروس "كورونا" أجبرت المتظاهرين في هونغ كونغ على وقف الاحتجاجات.

ونقلت الوكالة عن الناشط البارز، فنتوس لاو، الذي نظم بعض أضخم المظاهرات المناهضة للحكومة قوله: "لا يمكن أن نفصل الاحتجاجات عن الوباء.. إنهما في نفس الاتجاه".

وأضاف لاو "أن هذا الفيروس يعد بمثابة جبهة جديدة في الكفاح من أجل الديمقراطية".

وتابع الناشط الذي يقوم بتوزيع الكمامات الطبية الواقية من الفيروسات مجانا على المارة، قائلا: "المعركة ضد الفيروس ساعدتنا في رؤية عجز الحكومة وإخفاقات نظامنا".

وأوضح أن الإحباط إزاء تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية العامة ستمد حركة الاحتجاج بمزيد من الدعم بعد أن تنحسر حالة الذعر من فيروس "كورونا".

وانطلقت الاحتجاجات في هونغ كونغ في يونيو من العام الماضي، رفضا لمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، واستمرت الاحتجاجات رغم إلغاء مشروع القانون.

المصدر: وكالة "بلومبرغ"