ترامب يحذر مجلس الشيوخ من إرسال إشارة خاطئة لإيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ لعدم تأييد مشروع القرار الذي سيحد من صلاحياته لشن عمليات عسكرية، مؤكدا أنها "إشارة سيئة"، ستفيد إيران.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه "من المهم جدا بالنسبة لأمن البلاد، ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح القرار حول صلاحيات الحرب الخاص بإيران"، مضيفا: "نقوم بعمل جيد جدا في ما يخص إيران، والوقت ليس مناسبا لنظهر الضعف".

....If my hands were tied, Iran would have a field day. Sends a very bad signal. The Democrats are only doing this as an attempt to embarrass the Republican Party. Don’t let it happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

وتابع ترامب قائلا، إن "الأمريكيين يؤيدون بأغلبية ساحقة هجومنا على الإرهابي سليماني... ولو كانت يداي مقيدتين لكان بوسع إيران أن تتصرف بحرية. وهذا يرسل إشارة سيئة جدا".

وأضاف أن "الديمقراطيين يقومون بذلك فقط من أجل إحراج الحزب الجمهوري. فلا تسمحوا بحدوث ذلك!".

إقرأ المزيد

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد صادق في أواخر يناير الماضي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب على إيران.

وينص القرار، الذي تبناه مجلس النواب، على تجميد تمويل أي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر في 2002، الذي يسمح للرئيس بشن عمليات عسكرية بدون موافقة الكونغرس.

المصدر: RT