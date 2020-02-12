 
مباشر

ترامب يحذر مجلس الشيوخ من إرسال إشارة خاطئة لإيران

أخبار العالم

ترامب يحذر مجلس الشيوخ من إرسال إشارة خاطئة لإيران
Reuters JONATHAN ERNST
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9bm

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ لعدم تأييد مشروع القرار الذي سيحد من صلاحياته لشن عمليات عسكرية، مؤكدا أنها "إشارة سيئة"، ستفيد إيران.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه "من المهم جدا بالنسبة لأمن البلاد، ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح القرار حول صلاحيات الحرب الخاص بإيران"، مضيفا: "نقوم بعمل جيد جدا في ما يخص إيران، والوقت ليس مناسبا لنظهر الضعف".

وتابع ترامب قائلا، إن "الأمريكيين يؤيدون بأغلبية ساحقة هجومنا على الإرهابي سليماني... ولو كانت يداي مقيدتين لكان بوسع إيران أن تتصرف بحرية. وهذا يرسل إشارة سيئة جدا".

وأضاف أن "الديمقراطيين يقومون بذلك فقط من أجل إحراج الحزب الجمهوري. فلا تسمحوا بحدوث ذلك!".

إقرأ المزيد
مجلس النواب الأمريكي يتبنّى إجراءات تمنع ترامب من إعلان الحرب على إيران
مجلس النواب الأمريكي يتبنّى إجراءات تمنع ترامب من إعلان الحرب على إيران

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد صادق في أواخر يناير الماضي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب على إيران.

وينص القرار، الذي تبناه مجلس النواب، على تجميد تمويل أي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر في 2002، الذي يسمح للرئيس بشن عمليات عسكرية بدون موافقة الكونغرس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين