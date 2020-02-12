مأساة "دايموند برنسيس" مستمرة.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 174 شخصا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة في اليابان، إلى 174 حالة.

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وقالت وزارة الصحة في بيان: "عند المعاينة تم تسجيل لدى 39 شخصا، أعراض مرضية، تظهر الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم إدخالهم المستشفيات، وبهذا يصل العدد الإجمالي للمصابين على ظهر السفينة إلى 174 حالة"​​​.

وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، الأسبوع الماضي، عن فرض حجر صحي على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما، بعد الكشف عن إصابة نحو 10 أشخاص من ركابها بفيروس "كورونا".

وقررت وزارة الدفاع اليابانية، الخميس الماضي، إرسال حوالي 100 عسكري، لمساعدة الأشخاص المعزولين على متن السفينة.

ووضعت السفينة السياحية "دايموند برنسيس" (أميرة الألماس) في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره، ونزل في هونغ كونغ بالفيروس.

وتعد سفينة "دايموند برنسيس" ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا"، حيث وضع نحو 7 آلاف مسافر في الحجر الصحي في سفينة Costa Smerelda في إيطاليا، ووضع 2000 شخص أيضا في الحجر الصحي على متن سفينة Holland America قبالة الفلبين يوم السبت الماضي.

المصدر: وكالات