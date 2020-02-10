الدفاع التركية: حيدنا 101 من عناصر القوات السورية شمال غرب سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن قواتها استهدفت 115 موقعا تابعا للحكومة السورية ردا على هجوم في شمال غرب سوريا.

وأضافت أن قوات الجيش التركي حيدت 101 عنصرا من قوات الجيش السوري.

وأفادت الوزارة بأنه تم الرد بالمثل فورا على مقتل جنودها بإدلب، في إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس.

وأشارت الدفاع التركية إلى أن مصادرها أكدت أن الرد أدى إلى إعطاب 3 دبابات ومنصتي مدفعية وإصابة مروحية تابعة للقوات السورية.

وأوضحت أن الرد على الأهداف التابعة للسلطات السورية متواصل في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس.

Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. https://t.co/Fb2FUuYhCL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2020

RT

المصدر: رويترز + الدفاع التركية