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الدفاع التركية: حيدنا 101 من عناصر القوات السورية شمال غرب سوريا

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الدفاع التركية: حيدنا 101 من عناصر القوات السورية شمال غرب سوريا
AFP / BULENT KILIC
الجيش التركي
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن قواتها استهدفت 115 موقعا تابعا للحكومة السورية ردا على هجوم في شمال غرب سوريا.

وأضافت أن قوات الجيش التركي حيدت 101 عنصرا من قوات الجيش السوري.

وأفادت الوزارة بأنه تم الرد بالمثل فورا على مقتل جنودها بإدلب، في إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس.

وأشارت الدفاع التركية إلى أن مصادرها أكدت أن الرد أدى إلى إعطاب 3 دبابات ومنصتي مدفعية وإصابة مروحية تابعة للقوات السورية.

وأوضحت أن الرد على الأهداف التابعة للسلطات السورية متواصل في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس.

الدفاع التركية: حيدنا 101 من عناصر القوات السورية شمال غرب سوريا
RT

المصدر: رويترز + الدفاع التركية

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