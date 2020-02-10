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مسؤول تركي: دمرنا مواقع الجيش السوري التي كانت مصدر الهجوم على قواتنا في إدلب

"رويترز": وزارة الدفاع التركية تؤكد مقتل 5 جنود أتراك إثر هجوم على مركز مراقبة في شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

Reuters MS/TSS
جنود أتراك على الحدود مع سوريا -أرشيف-
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نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع التركية مقتل 5 جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، اليوم الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.

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وأفاد مسؤولون أتراك لوكالة "رويترز" بأن الجيش رد على الهجوم الذي استهدف الموقع الذي أرسلت إليه تعزيزات تركيا مؤخرا ردا على تقدم القوات السورية.

من جهته، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين التون، أن قوات بلاده "دمرت مواقع النظام السوري التي كانت مصدر الهجوم على قواتنا في إدلب".

وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع التركي قال في وقت سابق من اليوم، إن الجيش يحضّر لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال سوريا، لكنه أضاف أن لا تأكيد بعد حول اتخاذ قرار نهائي لشن العملية.

وتأتي هذه التطورات وسط التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوري في ريف إدلب وسيطرته مؤخرا على مدينة سراقب الاستراتيجية وإخراج المسلحين منها، فضلا عن استعادته مساحات جغرافية تزيد على 600 كيلومتر مربع، وإحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال في الشمال السوري.

المصدر: وكالات

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