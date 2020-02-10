 
مباشر

بلومبرغ: تركيا أرسلت مئات الدبابات إلى إدلب وسط توقعات بمواجهة مع القوات السورية

أخبار العالم العربي

بلومبرغ: تركيا أرسلت مئات الدبابات إلى إدلب وسط توقعات بمواجهة مع القوات السورية
AFP ARIS MESSINIS
مدرعات تركية -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8pe

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أنقرة أرسلت المئات من الدبابات وعربات نقل الجنود المدرعة، فضلا عن قوات خاصة، إلى محافظة إدلب السورية، وسط توقعات بحدوث مواجهات مع القوات السورية.

إقرأ المزيد
الحكومة السورية تقر خطة لإعادة الخدمات إلى المناطق المحررة بحلب وإدلب
الحكومة السورية تقر خطة لإعادة الخدمات إلى المناطق المحررة بحلب وإدلب

وأضافت الوكالة أن هذه التعزيزات الكثيفة التي تمت في نهاية الأسبوع شملت نشر مدافع "هاوتزر"، والقاذفات متعددة الصواريخ، وسيارات الإسعاف، والشاحنات المحملة بالذخائر.

يذكر أن تركيا عززت تواجد قواتها بشكل كبير على الحدود السورية بعد مقتل 7 من جنودها ومدني واحد بإدلب في 3 فبراير الجاري.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هدد في الأسبوع المنصرم باستخدام القوة ما لم تتراجع القوات السورية المتقدمة قبل نهاية شهر فبراير الجاري، حيث تقع حاليا 3 مواقع مراقبة تركية من أصل 12  خلف مواقع الجيش السوري.

المصدر: "بلومبرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين