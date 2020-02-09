الحكومة السورية تقر خطة لإعادة الخدمات إلى المناطق المحررة بحلب وإدلب

أقر مجلس الوزراء السوري، اليوم الأحد، خطة لإعادة الخدمات تدريجيا إلى المناطق المحررة من قبل القوات الحكومية في محافظتي حلب وإدلب وتأمين عودة الأهالي إليها.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن الحكومة وجهت، في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء، عماد خميس، للوزارات المعنية اتخاذ مجموعة إجراءات في إطار هذه الخطة.

وأوضحت الوكالة أن هذه التدابير تشمل إطلاق عمليات إزالة الأنقاض في المناطق المحررة بمحافظتي حلب وإدلب وفتح الطرقات وتقييم الأضرار والبدء بإعادة الخدمات الأساسية وفق الأولويات والإمكانيات وحاجة كل منطقة.

ويشن الجيش السوري، منذ أواخر ديسمبر 2019، حملة عسكرية واسعة شمال غرب البلاد لاستعادة السيطرة على الأراضي الخاضعة للتشكيلات المسلحة، التي يقودها تنظيم "هيئة تحرير الشام" وكثفت هجماتها على القوات السورية والروسية منذ تلك الفترة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش السوري، في بيان، أن قواته المسلحة المتقدمة من ريف إدلب الشرقي التقت القوات الزاحفة من اتجاه حلب الجنوبي، ذاكرا أن وحداته استعادت، خلال هذه الحملة المستمرة، السيطرة على 600 كيلومتر مربع.

المصدر: سانا + وكالات