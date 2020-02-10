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نائب أردوغان يتوعد "منتهكي القانون الدولي" بعد مقتل 5 جنود أتراك في سوريا

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نائب أردوغان يتوعد
AFP Adem ALTAN
نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي
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قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن جيش بلاده سيواصل "تلقين الدروس لمنتهكي القانون الدولي".

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وزارة الدفاع التركية تؤكد مقتل 5 جنود أتراك إثر هجوم على مركز مراقبة في شمالي سوريا
وزارة الدفاع التركية تؤكد مقتل 5 جنود أتراك إثر هجوم على مركز مراقبة في شمالي سوريا

ونشر أوقطاي تغريدة على موقع "تويتر"، أكد فيها أن "جنودنا سيواصلون تواجدهم في المنطقة، وتلقين الدروس لمنتهكي القانون الدولي"، مضيفا أن الجيش التركي قام برد مماثل على مصادر إطلاق النيران.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "استشهاد 5 جنود وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت برد فوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع تابعة للجيش السوري، "وانتقمت للشهداء".

وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة "تتابع عن كثب"، تطورات الأحداث في إدلب، و"تتخذ التدابير اللازمة".

المصدر: الأناضول

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