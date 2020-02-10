"كورونا" يدفع بريطانيا لدق ناقوس الخطر

قالت وزارة الصحة ببريطانيا، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة، في خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

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وأضافت وزارة الصحة إن "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة"،

وتابعت: "الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تعتبر وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس".

وحددت الوزارة مستشفى (آرو بارك) ومستشفى (كينتس هيل بارك) كمنشأتي عزل، كما صنفت إقليم هوبي ومدينة ووهان في الصين منطقة موبوءة.

وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن في أراضيها 4 حالات إصابة بالفيروس، وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وبدأ العاملون والموظفون في العودة بالتدريج للمكاتب والمصانع في الصين، اليوم الاثنين، مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل.

وتسبب تفشي المرض حتى الآن في وفاة أكثر من 900 شخص، الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيسي.

وتم في الصين تسجيل 97 حالة وفاة أمس الأحد، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.

المصدر: رويترز