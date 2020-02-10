بعد كورونا.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور "H5N6" بجنوب الصين

قالت وزارة الزراعة الصينية إن أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "H5N6" شديدة العدوى تم اكتشافها في مزرعة دواجن بإقليم سيتشوان، في جنوب غربي الصين.

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وقالت الوزارة مساء الأحد إن 1840 طائرا نفقت في مزرعة دواجن تحتوي على 2497، وقد تم إعدام الباقي.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه هي أول حالة إصابة بفيروس "H5N6" المسبّب لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن، بعد ظهور أربع حالات لطائر البجع خلال العام الحالي.

المصدر: رويترز