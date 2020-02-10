 
مباشر

بعد كورونا.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور "H5N6" بجنوب الصين

أخبار العالم

بعد كورونا.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور
Reuters
مزرعة دواجن في الصين- صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8o8

قالت وزارة الزراعة الصينية إن أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "H5N6" شديدة العدوى تم اكتشافها في مزرعة دواجن بإقليم سيتشوان، في جنوب غربي الصين.

إقرأ المزيد
بعد
بعد "كورونا".. فيروس إنفلونزا الطيور يتفشى مجددا في الصين

وقالت الوزارة مساء الأحد إن 1840 طائرا نفقت في مزرعة دواجن تحتوي على 2497، وقد تم إعدام الباقي.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه هي أول حالة إصابة بفيروس "H5N6" المسبّب لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن، بعد ظهور أربع حالات لطائر البجع خلال العام الحالي.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين