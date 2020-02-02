بعد "كورونا".. فيروس إنفلونزا الطيور يتفشى مجددا في الصين

كشفت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبي، مركز انتشار فيروس "كورونا" المميت الذي وسع انتشاره.

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وذكرت وزارة الزراعة الصينية، أن هذا الفيروس بدأ بالتفشي من إحدى المزارع في منطقة شوانغكينغ بمدينة شاويانغ، في مؤسسة لتربية الدجاج وتسمينه، كان فيها 7850 طيرا، نفق منها 4500 بسب إصابتها بهذا الفيروس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين يوم السبت، بأن السلطات المحلية أعدمت 17 ألف و828 دجاجة بعد تفشي المرض.

ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بين سكان المقاطعة بهذا الفيروس.

ويأتي تفشي فيروس "إتش 5 إن 1" في هونان، في وقت تنهمك فيه السلطات الصينية في محاولات احتواء انتشار فيروس "كورونا" المميت الذي أودى حتى الآن بحاية أكثر من 300 شخص.

واكتشف "إتش 5 إن 1" لأول مرة في عام 1996 في الصين، وهو قاتل بشكل خاص للدواجن.

ويسبب الفيروس الذي يطلق عليه غالبا إنفلونزا الطيور، ألما شديدا في الجهاز التنفسي لدى الطيور وهو معد للإنسان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وحصد إنفلونزا الطيور أرواح حوالي 400 شخص، وذلك بعدما تفشى في آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أول حالات معروفة لأشخاص مصابين بإنفلونزا الطيور اكتشفت في هونغ كونغ في عام 1997، عندما توفي ستة أشخاص بسبب المرض. وعاود الفيروس الظهور في عام 2003 عندما تم الإبلاغ عن حالات إصابة بشرية جديدة في الصين القارية وهونغ كونغ.

المصدر: "نوفوستي"