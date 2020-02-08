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إيران تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني

أخبار العالم

إيران تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني
Reuters
هجوم سيبراني- صورة تعبيرية
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أعلنت إيران اليوم السبت، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتا، من دون تحديد مصدر الهجوم.

وأعلن سجاد بنابي عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية، عبر حسابه على "تويتر" أنه عند الساعة 11:44 واجهت إيران خللا في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب هجوم إلكتروني، وبعد تدخل درع "دجفا" وجهود العاملين في شركة الاتصالات عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها العادية.

و"دجفا" أو "Dejfa"، هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية".

المصدر: RT

 

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