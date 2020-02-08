إيران تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني

أعلنت إيران اليوم السبت، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتا، من دون تحديد مصدر الهجوم.

وأعلن سجاد بنابي عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية، عبر حسابه على "تويتر" أنه عند الساعة 11:44 واجهت إيران خللا في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب هجوم إلكتروني، وبعد تدخل درع "دجفا" وجهود العاملين في شركة الاتصالات عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها العادية.

در ساعت ١١:۴۴ امروز به دلیل حمله منع سرویس توزیع شده، اینترنت برخی اپراتورهای همراه و ثابت برای مدت یک ساعت با اختلال مواجه شد که با مداخله سپر دژفا و تلاش همکاران شرکت زیرساخت‌ این ارتباطات هم‌اکنون عادی شده است. #گزارش_به_مردم — Sadjad Bonabi 🇮🇷 (@sadjadb) February 8, 2020

با تلاش متخصصان اپراتورها، FCPها و همکاران‌م در شرکت زیرساخت‌، همه‌ی اپراتورها به وضعیت عادی برگشتند. آخرین FCP هم شرکت آسیاتک بود که دقایقی قبل پایدار شد. گزارش دوستان خوب‌م در @ArvanCloud_fa هم نشان‌گر همین است. pic.twitter.com/UZQQhZCLUq — Sadjad Bonabi 🇮🇷 (@sadjadb) February 8, 2020

و"دجفا" أو "Dejfa"، هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية".

المصدر: RT