سنودن لن يغادر روسيا

أعلن محامي الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، الجمعة، أن موكله لن يغادر روسيا إلى أي مكان.

إقرأ المزيد

وقال المحامي أناتولي كوتشيرين إن "سنودن لا يخطط للمغادرة إلى أي مكان، لقد التقيته مؤخرا، وناقشنا الكثير، ولكن مسألة المغادرة إلى أي مكان آخر، لم تطرح".

وأشار كوتشيرين في وقت سابق، إلى أن سنودن قدم في عام 2013، طلبات إلى 27 دولة للحصول على اللجوء المؤقت، ولكن أيا من هذه البلدان لم ترد على طلبه.

وكان سنودن، سلم عددا من المواد السرية الخاصة ببرامج تنصت الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية، إلى صحيفة "واشنطن بوست" وصحيفة "غارديان"، خلال شهر يونيو من العام 2013، ثم توجه من بعدها إلى هونغ كونغ، ومنها وصل إلى مطار "شيريميتيفو" في العاصمة الروسية موسكو، ليحصل من بعدها على حق اللجوء السياسي المؤقت.

ووجهت الولايات المتحدة إلى سنودن تهمة التسليم المتعمد لمعطيات سرية إلى أجهزة أمنية أجنبية، إضافة لتوجيهها عدد من التهم الأخرى بحقه، حيث يواجه، التهديد بعقوبة السجن لمدة تتجاوز عشر 10 سنوات.

تجدر الإشارة، إلى أن روسيا قدمت إلى سنودن اللجوء المؤقت لمدة عام واحد بشرط أن تتوقف أنشطته ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل سنودن في 1 أغسطس 2014، على تصريح إقامة لمدة 3 سنوات، يسمح له بالسفر ليس فقط داخل روسيا، ولكن وأيضا إلى خارج البلاد، وفي يناير 2017، تم تمديد تصريح إقامة سنودن حتى عام 2020.

المصدر: سبوتنيك