مصدر أمني تركي لـ"رويترز": مراكز المراقبة في إدلب مجهزة للدفاع وتركيا لن تسحب جنودها

أفاد مصدر أمني تركي لـ"رويترز"، الجمعة، بأن مراكز المراقبة التركية في إدلب مجهزة للدفاع، وتركيا لن تسحب جنودها.

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وقال المصدر الأمني تركي إن تركيا ليست لديها خطط لسحب قواتها من مراكز المراقبة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا رغم أن ثلاثة من هذه المواقع موجودة في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية الآن.

وأضاف المصدر إنه "لا توجد مشاكل" مع العسكريين الأتراك في سراقب. وأضاف أن كل مركز مراقبة في إدلب مجهز للدفاع.

وأشار المصدر، إلى أنه "تم إيقاف الدوريات المشتركة مع روسيا بشمال سوريا بسبب الظروف الجوية لا بسبب الهجمات في إدلب".

بدورها، نقلت "الأناضول" عن مصدر أمني تركي قوله إن "القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء كافة المهام التي ستكلف بها، وفعل كل ما يلزم في حال تلقيها الأوامر".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمهل الجيش السوري حتى نهاية فبراير للإنسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، مهددا بشن عملية عسكرية في المنطقة.

المصدر: رويترز