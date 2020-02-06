أنقرة تعول على موسكو لوقف هجمات الجيش السوري في إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن تركيا تتوقع من روسيا أن توقف هجمات الحكومة السورية في إدلب على الفور.

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ولفت تشاووش أوغلو إلى أن وفدا روسيا سيزور تركيا لبحث الوضع في إدلب، وأن رئيسي البلدين (أردوغان وبوتين) سيجتمعان بعد ذلك إذا لزم الأمر.

وقال الوزير التركي: "لصبرنا حدود وسنرد بقوة على الجيش السوري إذا واصل هجماته".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمهل، أمس الأربعاء، الجيش السوري حتى نهاية فبراير، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، مهددا بشن عملية عسكرية هناك.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه أخبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يتوجب على قوات الحكومة السورية الانسحاب من حدود "اتفاق سوتشي"، وإن لم تنسحب هذه القوات فإن تركيا ستتكفل بذلك.

المصدر: رويترز + تاس