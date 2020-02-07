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أستراليا تحتفل بهطول أمطار غزيرة أخمدت بعض حرائق الغابات

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أستراليا تحتفل بهطول أمطار غزيرة أخمدت بعض حرائق الغابات
Reuters Loren Elliott
حرائق الغابات في أستراليا - أرشيف
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هطلت أكبر كمية أمطار خلال نحو 20 عاما على قطاع كبير من المناطق التي اجتاحتها حرائق الغابات شرق أستراليا لتخمد بعضا من أخطر الحرائق وتخفف عن المزارعين الذين يكافحون الجفاف منذ فترة.

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وحذر المسؤولون من احتمال حدوث سيول وانهيارات أرضية في نيو ساوث ويلز أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان.

وقال مفوض مكافحة الحرائق في الولاية، شين فتزسيمونس "إنها تقصم ظهر موسم الحرائق هذا بلا شك، الأمطار جيدة للأنشطة التجارية والمزارع ولإخماد بعض هذه الحرائق التي نكافحها منذ شهور طويلة".

ودمرت سلسلة من الحرائق الضخمة منذ سبتمبر أكثر من 28 مليون فدان بأستراليا، كما أودت بحياة 33 شخصا، وأدت إلى نفوق أكثر من مليار حيوان ودمرت آلاف المنازل.

المصدر: رويترز

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